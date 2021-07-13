Коронавирус в Ставропольском крае выявлен у 220 человек

По данным на 13 июля 2021 года, положительный тест на коронавирус в Ставропольском крае получили 220 человек - это на 8 больше, чем за предыдущий день. Общее число заболевших превысило 59,5 тысяч.

К утру 69 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19, были отпущены из-под меднаблюдения. Всего выздоровевших в крае 54,7 тысячи.

К сожалению, победить болезнь удается не всем. На Ставрополье зафиксировано 7 смертей от коронавируса за сутки, за все время пандемии - 1759.

- Защиту от вируса помогает создать вакцинация, - напомнил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. - Когда большинство из нас будет обладать надежным иммунитетом, пандемия начнет отступать, и мы сможем вернуться к привычной жизни.