На Ставрополье с начала года зафиксировано три случая отравления грибами

На Ставрополье с начала 2021 года зафиксировано три случая отравления грибами. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по краю.

По данным ведомства, основными причинами отравления становятся следующие факторы: неумение отличать съедобные грибы от несъедобных и неправильное приготовление съедобных грибов.

- Основные признаки отравления грибами могут появиться уже через 1,5-2 часа после употребления их в пищу. Появляются головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки. Температура может слегка повышаться или оставаться нормальной. Пульс становится слабым, конечности – холодными, - рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.

Специалисты советуют при первых симптомах отравления незамедлительно обращаться к врачу.