На Ставрополье поступила очередная партия вакцины «Спутник V» и «КовиВак»

Ставропольский край получил очередную партию вакцины. Так, в регион поступило 56,4 тыс. доз «Спутника V» и 2,4 тыс. доз «КовиВака». По данным регионального минздрава, сегодня в крае имеется достаточный запас вакцины.

На сегодняшний день Ставрополье занимает 8 место среди субъектов РФ по темпам вакцинации, а в числе лидирующих районов - Красногвардейский (74,1% от целевого показателя) и Кочубеевский (60%).

- Медработники готовы прививать в течение дня до 20 тысяч человек. Если сохраним нынешние темпы, сможем добиться 60-процентного вакцинирования уже в сентябре, - передает пресс-служба минздрава СК слова министра здравоохранения региона Владимира Колесникова.

На данный момент в крае привиты более 436 тыс. ставропольчан. Вакцинацию проводя 115 стационарных пунктов и 134 мобильные бригады. График работы пунктов вакцинации продлен до 21.00, включая выходные. В круглосуточном режимы работают пункты в Невинномысске, Пятигорске и Кочубеевском округе.