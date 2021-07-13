Кисловодчанка перевела мошенникам 350 тысяч рублей

Жертвой мошенников стала 60-летняя жительница Кисловодска. Она лишилась порядка 350 тысяч рублей, поверив мошенникам. И, когда поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Стражам порядка она рассказала, что ей позвонили, якобы из банка, и сообщили о том, что на ее имя неизвестный пытается оформить кредит. Чтобы предотвратить оформление кредита, звонивший убедил женщину перевести свои сбережения на указанный им счет. Кисловодчанка поверила злоумышленнику и лишилась крупной суммы.

- Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, - сообщили в пресс-службе МВД по Ставрополью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».