На Ставрополье клещи покусали более 3 тысяч человек, из них 1,5 тысячи - дети

Медицинские учреждения зафиксировали, что к 9 июля 2021 года 3679 пациентов обратились с жалобой на укус клеща. Из них 1548 детей. Наибольшее число запросов поступило из Ставрополя, на втором месте оказался Кисловодск, далее - Пятигорск.

При этом число обращений от тех, кто пострадал от клещей, пока что на 29% ниже среднемноголетнего уровня. Сейчас в регионе проводят профилактику против клещей - обрабатывают общественные места специальными препаратами.

На настоящий момент у 15 человек в Ставропольском крае выявили Крымскую геморрагическую лихорадку. Пострадали жители в Апанасенковском, Ипатовском, Благодарненском, Петровском, Шпаковском муниципалитетах.