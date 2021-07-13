На строительство проспекта Ленина в Кисловодске направили вдвое больше строителей

В администрации Кисловодска сообщили, что на строительство проспекта Ленина направили дополнительные рабочие силы. Власти запланировали полностью закончить благоустройство к декабрю 2021 года.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осмотрела ход работ и поговорила с мэрией города-курорта. Она считает, что есть все необходимые условия для полной реконструкции, поэтому нет смысла задерживать сроки строительства.

Напомним, проспект Ленина должен стать аналогом кисловодского Курортного бульвара. В ходе благоустройства там появятся фонтаны, ротонды, бюветы и сквер балерины Кшесинской, сообщили в местной администрации.

Подрядчик устроил график работ так, что строители будут заниматься благоустройством без выходных.