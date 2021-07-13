Житель КЧР отправился в колонию на 2 года за поставку оружия на Ставрополье

Суд вынес приговор жителю Карачаево-Черкесии, который нелегально завозил оружие в Ставропольский край. Его арестовали в июне 2020 года.

По данным следствия, преступник долгое время перевозил различное огнестрельное оружие на Ставрополье. Сотрудники полиции изъяли пистолет «ТТ» и его составные части, пистолет Макарова, наган, карабин «СКС», сигнальный револьвер, пригодный для стрельбы боевыми патронами, 6 карабинов «Сайга», «Тигр», «ТОЗ – 122», «Вепрь», 3 мелкокалиберных винтовки, а также более 3 тысяч единиц боеприпасов различного калибра.

Судья рассмотрел материалы дела и приговорил мужчину с 2 годам и 2 месяцам колонии.