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Происшествия13 июля 2021 17:24

ФАС раскрыл картель из четырех ставропольских компаний на 887 млн рублей

Они работали на рынке ремонта дорог региона
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Управление ФАС по Ставропольскому краю сообщило, что сотрудники ведомства рассекретили сговор четырех компаний ремонта дорог, которые создали картель. Они смогли заработать на госзакупках более 887 миллионов рублей.

- В ходе антимонопольного расследования было установлено, что данные хозяйствующие субъекты согласовали свое поведение при проведении аукционов с целью заключения государственных (муниципальных) контрактов с минимальным снижением цены. В ходе межведомственного взаимодействия были полностью установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для полного и всестороннего рассмотрения дела, - сказано в сообщении ведомства.

По данным антимонопольной службы, в сговор вошли краевое управление ФАС называет компании ООО «Гермес-СТ», ООО «Фортис», ООО «АСК-ГРУПП», ООО «АртАзимут» и ООО «СМДС ПМК». Примечательно, что все компании располагались в одном здании и пользовались одними складами

Главы компаний начали отрицать причастность к созданию монополии и обжаловали решение ФАС в суде. Однако суды встали на сторону ФАС.