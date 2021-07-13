ФАС раскрыл картель из четырех ставропольских компаний на 887 млн рублей

Управление ФАС по Ставропольскому краю сообщило, что сотрудники ведомства рассекретили сговор четырех компаний ремонта дорог, которые создали картель. Они смогли заработать на госзакупках более 887 миллионов рублей.

- В ходе антимонопольного расследования было установлено, что данные хозяйствующие субъекты согласовали свое поведение при проведении аукционов с целью заключения государственных (муниципальных) контрактов с минимальным снижением цены. В ходе межведомственного взаимодействия были полностью установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для полного и всестороннего рассмотрения дела, - сказано в сообщении ведомства.

По данным антимонопольной службы, в сговор вошли краевое управление ФАС называет компании ООО «Гермес-СТ», ООО «Фортис», ООО «АСК-ГРУПП», ООО «АртАзимут» и ООО «СМДС ПМК». Примечательно, что все компании располагались в одном здании и пользовались одними складами

Главы компаний начали отрицать причастность к созданию монополии и обжаловали решение ФАС в суде. Однако суды встали на сторону ФАС.