Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2021 10:30

Операция «Скорость» стартовала на дорогах Ставропольского края

Продлится она 10 дней, до 24 июля 2021 года
Алина МАКСИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

На территории Ставропольского края стартовала операция «Скорость». Особое внимание уделено участкам, где чаще всего происходят аварии из-за превышения скорости. Операция стартовала сегодня, 14 июля, и продлится до 24 июля.

- Рейды проводятся в Александровском, Буденновском, Грачевском, Шпаковском, Благодарненском, Георгиевском, Кировском, Минераловодском, Изобильненском, Ипатовском, Новоалександровском, Советском городских округах, на федеральной трассе «Кавказ», «Минеральные Воды – Кисловодск, на объездных дорогах КМВ и трассах вблизи Ставрополя, - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Рейды намерены проводить круглосуточно с использованием мобильных приборов измерения скорости движения. Работают также и скрытые патрули, не обозначенные цветографической окраской. При выявлении нарушителей, данные передаются ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала.