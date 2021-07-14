Операция «Скорость» стартовала на дорогах Ставропольского края

На территории Ставропольского края стартовала операция «Скорость». Особое внимание уделено участкам, где чаще всего происходят аварии из-за превышения скорости. Операция стартовала сегодня, 14 июля, и продлится до 24 июля.

- Рейды проводятся в Александровском, Буденновском, Грачевском, Шпаковском, Благодарненском, Георгиевском, Кировском, Минераловодском, Изобильненском, Ипатовском, Новоалександровском, Советском городских округах, на федеральной трассе «Кавказ», «Минеральные Воды – Кисловодск, на объездных дорогах КМВ и трассах вблизи Ставрополя, - сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Рейды намерены проводить круглосуточно с использованием мобильных приборов измерения скорости движения. Работают также и скрытые патрули, не обозначенные цветографической окраской. При выявлении нарушителей, данные передаются ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала.