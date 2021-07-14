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Происшествия14 июля 2021 10:37

Под Георгиевском два водителя пострадали в ДТП из-за выезда на встречку

Женщина за рулем ВАЗ-21102 влетела в «Гранту»
Алина МАКСИМОВА
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Автоавария с участием двух отечественных автомобилей произошла вечером 13 июля на 14 км автодороги «Георгиевск - Новопавловск». Женщина за рулем ВАЗ-21102 превысила скорость, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Грантой».

- В автоаварии пострадали оба водителя: 48-летняя водитель «десятки», жительница соседнего региона, с тяжкими травмами и в состоянии травматического шока доставлена в реанимацию, 58-летний водитель Гранты, житель Кировского ГО, получил травму живота, - сообщили в краевом управлении Госавтоинспекции.

Отмечается, что признаков опьянения у женщины-водителя не было, к ответственности за нарушение ПДД за последние два года она не привлекалась. Проводится проверка.