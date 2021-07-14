В Ставрополе бабушку спасли из квартиры с открытой газовой конфоркой

В Ставрополе спасатели предотвратили трагедию, которая могла произойти в одной из квартир города. Им пришлось вскрывать дверь в квартиру, из которой доносился запах газа. В ней находилась бабушка 80-ти лет, а спасателей вызвали соседи, которые почувствовали неприятный запах.

- За помощью в службы экстренного реагирования обратились соседи женщины, которые и почувствовали подозрительный запах», – рассказали спасатели, - ПАСС Ставропольского края.

На месте ЧП специалисты воспользовались слесарным инструментом и, попав в квартиру, выяснили, что на газовой плите открыта конфорка. Спасатели, к счастью, прибыли вовремя - старушка не пострадала.