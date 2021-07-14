В Ставрополе пенсионерка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

В Ставрополе 69-летняя женщина лишилась почти 500 тысяч рублей после звонка мошенников. Представившись сотрудниками финансовой организации, злоумышленники убедили ее в том, что кто-то пытается списать с ее счета деньги и нужно перевести средства на «резервный» счет. Женщина поверила и сделала все, что посоветовали мошенники.

Позже женщина поняла, что ее обманули и заявила в полицию.

- Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».