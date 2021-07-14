Врач из Пятигорска стала лауреатом всероссийского конкурса в номинации «За верность профессии»

Лариса Антоненко. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья

В министерстве здравоохранения Ставропольского края рассказали, что врач из Пятигорска Лариса Антоненко стала лауреатом Всероссийского конкурса Минздрава России в номинации "За верность профессии". Она заняла третье место.

Лариса Антоненко - заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Пятигорский межрайонный противотуберкулезный диспансер". Учреждение впервые приняло участие в конкурсе и сразу вышло в победители.

Условия конкурса были не простые: врач должен был подготовить всю документацию о профессиональной деятельности за последние три года, а также представить инновационные проекты в своей специальности.

Лариса Георгиевна занималась лечением и поддержкой больных туберкулезом с различными осложнениями (ВИЧ-элементы, вирусные гепатиты и т.д.). Ее профессиональный путь начался с должности медицинской сестры. Антоненко посвятила медицине 30 лет своей жизни.