В Железноводске разработали антиковидный терренкур длиной 3 километра

В администрации Железноводска рассказали, что в курортной зоне города появился специальный антиковидный терренкур длиной 3 километра. Маршрут составлен со всеми санитарными предписаниями так, чтобы не нарушать коронавирусных ограничений.

План терренкура включает шесть площадок на открытом воздухе. В их числе Феррум-мэном, Смирновский бювет, бювет-книга, Курортное озеро и другие. Здесь туристы и местные жители могут сыграть в городки, поиграть в теннис, потанцевать.

- Уверен, что каждый захочет пройтись по нашему Лечебному парку, наполниться здоровьем, культурным кислородом и найти занятие по душе, - заявил мэр города-курорта Евгений Моисеев.

Напомним, на настоящий момент в регионе запрещены массовые мероприятия из-за распространения коронавируса. Поэтому важно создать условия, при которых терренкуры не станут точкой скопления большого количества людей.