На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 236 человек

За вчерашний день в нашем крае коронавирусом заболело 236 человек. Число зараженных достигло 59996.

За сутки жертвами болезни стали 7 пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в крае достигло 1773. За сутки выздоровели еще 102 пациента.

Всего в нашем регионе за весь период пандемии - уже около 55 тысяч человек. Постоянно продолжается тестирование на коронавирус.

За вчерашние сутки выполнили более 6 тысяч таких исследований.

По словам Владимира Владимирова, это помогает выявлять новые случаи заболевания и своевременно оказывать помощь пациентам.