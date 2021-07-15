Бюджет Ставрополья увеличился на 8 миллиардов рублей

Губернатор Ставрополья поучаствовал в очередном заседании краевой Думы. В рамках заседания парламентарии утвердили изменения в Закон о бюджете края на 2021 год, внесенные по инициативе главы региона.

В соответствии с поправками, объем доходов и расходов краевой казны возрастет на 8 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

По словам зампредседателя правительства края – министра финансов Ларисы Калинченко, рост обеспечен, в том числе, увеличением собственных доходов краевой казны. Объемы поступлений опережают показатели не только 2020-го, но и «доковидного» 2019 года. Также краем получены дополнительные федеральные субсидии и трансферты.

Эти деньги направят на социальные расходы, а также вложения в инфраструктуру.

В частности, 1,8 миллиарда рублей направят на инициированную президентом РФ выплату пособий семьям с детьми в возрасте от 3-х до 7 лет.

В соответствии с одним из тезисов ежегодного Послания губернатора, в этом году будет увеличено до 5 тысяч рублей «школьное» пособие для многодетных семей. Средства должны быть выплачены уже в августе, что позволит подготовить к новому учебному году 64,5 тысячи школьников.

Предусматривается направить 1,4 млрд. рублей на строительство объектов образования. В том числе, будет начато строительство 3 новых школ: в Ставрополе, на улице Федеральной (990 мест) и на улице имени Ивана Щипакина (1550 мест); и на 1000 мест - в Михайловске.

Дополнительно 157 миллионов рублей будет направлено на улучшение антитеррористической защищенности школ.