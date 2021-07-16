На Ставрополье задержали сторонника запрещенного «Правого сектора»

На Ставрополье силовики задержали участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Об этом сообщили в аппарате антитеррористической комиссии региона.

Так, весной 2021 года этот мужчина записал аудиосообщение о добровольном вступлении в экстремистскую организацию «Правый сектор», дав присягу на верность.

Против задержанного возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации.

Помимо этого, в совершении аналогичного преступления заподозрили еще одного ставропольца. Против этого злоумышленника также возбуждено дело по указанной статье.