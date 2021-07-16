В Ставрополе трое парней спасли тонущую из Комсомольского пруда девушку

Инцидент произошел 13 июня, на территории Комсомольского пруда краевого центра. Там три брата-дагестанца увидели, как тонет девушка.

Парни оперативно помогли утопающей, после спасения передали ее медикам и уехали домой. В пресс-службе комитета по делам национальностей и казачества сайту сайту stav.kp.ru рассказали, что о поступке парней сообщила местная жительница.

Женщина стала очевидцем происшествия. По говору парней она поняла, что они принадлежат к одному из народов Дагестана. После чего сама обратилась в дагестанкую общину Ставрополя с просьбой найти героев.

Парней нашли. Ими оказались родные братья Арсен и Магомед Зайпуллаевы и их двоюродный брат Гурам Курбанов.

Молодые люди гуляли по набережной Комсомольского пруда. Неожиданно к ним подбежали парень с девушкой и сказали, что в воде кто-то тонет.

– Я крикнул брату прыгать в воду и плыть на голос, а сам побежал за спасательным кругом. Старший двоюродный брат вызывал скорую помощь, – делится один из троих героев Арсен Зайпуллаев.

На этот момент Магомед доплыл до тонущей девушки, надел на нее спасательный круг и поплыл обратно.

Когда они доплывали до берега, Магомед уже выбился из сил. Ему на помощь прыгнул старший брат Гурам и молодые люди вместе вытащили девушку на берег.

Парни дождались приезда медиков скорой помощи, передали им молодую ставропольчанку , а сами уехали домой, чтобы обсушиться.