В Ставрополе мужчина обвиняется в реабилитации нацизма

В Ставрополе 29-летний мужчина обвиняется в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. По данным ведомства, инцидент произошел в 2019 году.

Злоумышленник разместил на своей странице в одной из соцсетей текстовую публикацию, где отметил с положительной стороны действия представителя нацизма в годы Второй мировой войны, признанные Международным военным трибуналом преступными.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Собранные доказательства с обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.