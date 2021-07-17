В Кисловодске и двух поселках построят детские площадки за 11,5 млн рублей

Детские площадки появятся в трех населенных пунктах Ставропольского края в 2021 году. Жители Кисловодска и поселков Нарзанный и Индустрия проявили инициативу и отправили запрос в администрацию округа.

Власти Ставрополья выделяют деньги на реализацию проектов местных инициатив. В этом году планируется реализовать 304 проекта в рамках местных инициатив на сумму 928,7 миллиона рублей. Ранее губернатор региона Владимир Владимиров говорил о том, что финансирование программы вырастет ещё на 120 миллионов рублей.

На организацию детских площадок на уже благоустроенных территориях выделили 11,5 миллионов рублей. Здесь не только установят горки и качели, но и застелят специальное резиновое покрытие.