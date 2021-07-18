За сутки на Ставрополье заболели коронавирусом рекордное число жителей

В Ставропольском крае установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки за все время пандемии. За минувшие 24 часа в регионе зарегистрировали 260 новых случаев инфицирования, о чем сообщает губернатор Владимир Владимиров на своей страничке в Инстаграм. Общее число заразившихся COVID-19 выросло до 60754. В том числе 55323 случаев выздоровления (+73 за сутки). Скончались за последние 24 часа еще семь пациентов с подтвержденным диагнозом. Таким образом, общее число летальных исходов выросло до 1794. При этом выполнено 2,1 млн тестов на коронавирус. И продолжается вакцинация населения против COVID-19.