Студент устроил смертельное ДТП на Ставрополье, забрав оставленные ключи

Сам виновник аварии не пострадал. Фото: УГИБДД по СК

В Ставропольском крае студент, которому месяц назад исполнилось 18 лет и у которого не было водительских прав, устроил смертельное ДТП. Как уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе УГИБДД по СК, авария произошла на 9 км трассы «Веселый - Юсуп-Кулакский» в Ипатовском районе.

- Парень взял ключи от ВАЗ-21103, оставленные без присмотра, и поехал кататься с друзьями. На небезопасной скорости он не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП погибла пассажирка, которой едва исполнилось 18 лет. 16-летняя пассажирка госпитализирована с травмами. Водитель отделался испугом, - уточнили детали аварии в ГИБДД.

Машина принадлежала отцу студента. Парень признался, что решил воспользоваться отсутствием родителей дома и покататься. В момент аварии он был трезв.

На днях произошло другое громкое ДТП с участием неопытного водителя - 18-летняя студентка из Москвы сбила на пешеходном переходе троих детей. Два брата трех и пяти лет впоследствии скончались в больнице. Машину девушке подарили за прилежную учебу.