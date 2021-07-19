На Ставрополье для проведения переписи населения задействуют почти 7 тыс. человек

В нашем регионе в организации всероссийской переписи населения будут участвовать более семи тысяч переписчиков.

Как и по всей России, она продлится месяц с 1 по 31 октября. Впервые в истории переписей в нашей стране заполнить анкету каждый сможет онлайн, через сайт госуслуг.

Напомним, перевести перепись не в 2020-м, а в этом году решили из-за пандемии.

Октябрь рассматривают как наиболее благоприятный период, так как с учетом вакцинации население приобретает коллективный иммунитет, в отличие от ситуации 2020 года.