Житель Ставрополья перевел мошенникам более одного миллиона рублей

58-летний житель Красногвардейского округа хотел заработать легко деньги, однако, стал жертвой мошенников. История произошла на Ставрополье. Там, сельчанин заинтересовался рекламой биржевых торгов, размещенной на одном из сайтов.

Мужчина перешел по ссылке, заключил соглашение с указанной там компанией об участии в сделках и перевел на неустановленный счет более 850 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

С героем истории связалась неизвестная, предложившая услуги по возврату денег с биржевой платформы. Доверчивый ставрополец быстро согласился. И в качестве оплаты услуг дважды перевел на неизвестные счета более 200 тысяч рублей. Его не смутило, что женщина по телефону не представилась, кто она и и т.д.

Позже 58-летний житель Ставрополья понял, что его обманули мошенники, и написал заявление в местный отдел полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество».