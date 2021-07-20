Журналистов в Кабардино-Балкарии обяжут пройти вакцинацию против COVID-19

В Кабардино-Балкарии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса не только для работников торговли, общепита, туризма, но и для журналистов. Соответствующее постановление подписал руководитель управления Роспотребнадзора по республике Жирослан Пагов.

Прививки должны сделать сотрудники сферы строительства, образования, транспорта, отделений банков и почты. А также работники салонов красоты, курьерских служб, фитнес-клубов, театров и гостиниц. Обяжут пройти вакцинацию и чиновников всех уровней.

Согласно постановлению, первым компонентом препарата против COVID-19 необходимо вакцинироваться до 10 августа, а полностью завершить вакцинацию до 1 сентября.

По последним данным, в Кабардино-Балкарии с начала пандемии коронавирусом заболели 26 084 жителей, из них 24 299 уже выздоровели. За минувшие сутки было зарегистрировано 75 новых случаев инфицирования. И четыре смертельных (всего 560 летальных исходов). На 20 июля 2021 года в республике проведено 620 830 исследований путем тестирования (за сутки +1354).

- В госпиталях получают медицинскую помощь 593 пациента. Ккак подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавируснои инфекции. Из них в реанимациях –87 человек. Всего в 3-х госпиталях разве рнуто 697 коек, - рассказали stav.kp.ru в пресс-службе Минздрава Кабардино-Балкарии.