На Ставрополье в первую смену в загородных и пришкольных лагерях отдохнули 47 тысяч детей

Более 47 тысяч школьников отдохнули в первую смену в загородных и пришкольных лагерях Ставропольского края. Об этом рассказал глава региона Владимир Владимиров по итогам рабочей встречи с министром образования края Евгением Николаевичем Козюрой.

- В первую смену в загородных и пришкольных лагерях края отдохнули 47 тысяч детей, - сообщил Владимиров.

Губернатор отметил, что летний детский отдых в самом разгаре и задача взрослых сделать его комфортным и безопасным.

- В том числе – в части эпидемиологической профилактики. Такие задачи стоят сегодня перед министерством, - подытожил глава Ставрополья.