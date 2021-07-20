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Общество20 июля 2021 19:00

На Ставрополье в первую смену в загородных и пришкольных лагерях отдохнули 47 тысяч детей

Оздоровительная кампания полным ходом идет в регионе
Алина МАКСИМОВА
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Более 47 тысяч школьников отдохнули в первую смену в загородных и пришкольных лагерях Ставропольского края. Об этом рассказал глава региона Владимир Владимиров по итогам рабочей встречи с министром образования края Евгением Николаевичем Козюрой.

- В первую смену в загородных и пришкольных лагерях края отдохнули 47 тысяч детей, - сообщил Владимиров.

Губернатор отметил, что летний детский отдых в самом разгаре и задача взрослых сделать его комфортным и безопасным.

- В том числе – в части эпидемиологической профилактики. Такие задачи стоят сегодня перед министерством, - подытожил глава Ставрополья.