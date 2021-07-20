В Минераловодском округе почти две тысячи человек остались без воды из-за прорыва трубопровода

В Минераловодском округе Ставропольского края произошел прорыв трубопровода. В результате аварии без воды остались почти две тысячи человек в семи населенных пунктах округа.

- Минераловодский ГО, аварийное отключение водоснабжения (порыв трубопровода диаметром 325 мм). В зоне отключения находится семь населенных пунктов, 1 812 абонентов, один социально значимый объект, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

На данный момент организован подвоз воды. Работы по устранению аварии планируется завершить к 22.00 вторника, 20 июля 2021 года.