На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 286 человек

За сутки в нашем крае диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 286 человек. Число зараженных достигло 62136.

За вчерашний день скончались еще 7 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Вчера еще 103 выздоровевших были выписаны из-под меднаблюдения.

Так, количество пациентов, которые справились с болезнью превысило на Ставрополье 55,8 тысячи человек. Продолжается тестирование на COVID-19, за вчерашний день выполнено 7,5 тысячи исследований.

- Каждый день эта работа помогает выявлять новые факты передачи инфекции. И вчерашний не стал исключением. Заболевшим оказывается медицинская помощь, - написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграме.