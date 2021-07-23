В центре Ставрополя столкнулись две легковушки, пострадала пенсионерка

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 22 июля, около 14:00, на пересечении улиц Мира и Маршала Жукова в Ставрополе.

Там водитель автомобиля Тойота Марк не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21124.

Травму головы и грудной клетки получила 59-летняя пассажир «двенадцатой».

За рулем иномарки был 24-летний местный житель, который за последний месяц дважды привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

У обоих водителей, как выяснилось, отсутствуют страховые полисы. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.