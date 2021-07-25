Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2021 8:09

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели еще 299 человек

Новую информацию о ситуации COVID-19 в крае сообщил глава региона
Алина МАКСИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

На Ставрополье за сутки коронавирус выявили у 299 человек. ОБ этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Так, по состоянию на утро 25 июля:

- заболевших – 62728 (+299);

- выздоровевших – 56001 (+97);

- умерших – 1841 (+7).

На сегодняшний день в крае проведено 2 млн 151 тысяча исследований. Также продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

- Защиту от инфекции поможет сформировать вакцинация. Но и об обычных мерах эпидемиологической профилактики тоже важно помнить, - сказал Владимиров.