На Ставрополье задержали двух мужчин за кражу чугунных батарей

На Ставрополье задержаны двое жителей Верхняя Кугульта по подозрению в краже чугунных батарей с чужого склада. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

С заявлением о краже в полицию обратился 30-летний местный житель. Сотрудники угрозыска выявили причастных к преступлению и доставили в отдел полиции, где они сознались в содеянном.

Подозреваемые рассказали, что ночью приехали к складу, погрузили более 100 кг батарей в багажник, после чего сдали в пункт приема металлолома. Полученные деньги потратили.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».