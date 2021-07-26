Прокуратура занялась делом незаконного сноса исторического здания в Пятигорске

В пресс-службе прокуратуры Ставропольского края сообщили, что ведомство начало проверку по факту попытки незаконного сноса исторического здания Пятигорска на улице Малыгина.

- По требованию прокурора Александра Лоренца по данному факту организована проверка, в ходе которой прокуратурой Пятигорска будет проверено соблюдение требований градостроительного законодательства и законодательства об объектах культурного наследия, - сказано в сообщении.

Напомним, 25 июля 2021 года собственник попытался начать снос здания без согласования с администрацией. Постройка имеет историческую ценность - ее возвели в 1903 году. Всю технику отправили на штрафстоянку, на месте работала полиция.

- Но товарищ видимо забыл, что строение является выявленным объектом культурного наследия. На место для остановки незаконного сноса здания выехали работники администрации, заместитель краевого управления по охране культурного наследия Дмитрий Кусмачев. Все материалы будут переданы в ОМВД по городу Пятигорску и прокуратуру Пятигорска! - встал на защиту здания глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.