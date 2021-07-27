В Ставропольском крае неизвестные расстреляли машину 27-летнего бизнесмена

Инцидент произошел ночью с 25 на 26 июля, на федеральной автодороге «Кавказ», в Кочубеевском районе.

Там неизвестные на автомобиле марки Лэнд Крузер, выстрелили около шести раз в машину, за рулем которой был 27-летний мужчина. Сообщается, что пострадавший - местный бизнесмен.

После чего злоумышленники с места происшествия скрылись. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Покушение на убийство».

Потерпевшего с огнестрельным ранением предплечья левой руки доставили в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, совершивших престкпление. Расследование уголовного дела продолжается.