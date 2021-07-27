Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2021 20:40

На избавление от мусорного полигона в Пятигорске потратят 520 тысяч рублей

Местные жители были возмущены свалкой и добились рекультивации
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в городе-курорте избавятся от мусорного полигона, который возмущал местных жителей. Его рекультивируют за 520 тысяч рублей.

Работы сделают за два года. В 2021 года на них выделили 140 тысяч рублей, а в 2022 году выполнят основной массив задач и потратят на это 380 тысяч рублей. Мероприятие пройдет по национальной программе "Экология".

- Благодаря национальному проекту «Экология» и поддержке губернатора будет проведена полная рекультивация старого полигона, - заявил Ворошилов.