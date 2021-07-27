На избавление от мусорного полигона в Пятигорске потратят 520 тысяч рублей

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в городе-курорте избавятся от мусорного полигона, который возмущал местных жителей. Его рекультивируют за 520 тысяч рублей.

Работы сделают за два года. В 2021 года на них выделили 140 тысяч рублей, а в 2022 году выполнят основной массив задач и потратят на это 380 тысяч рублей. Мероприятие пройдет по национальной программе "Экология".

- Благодаря национальному проекту «Экология» и поддержке губернатора будет проведена полная рекультивация старого полигона, - заявил Ворошилов.