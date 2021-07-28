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Общество28 июля 2021 9:33

Еще 315 человек заболели коронавирусом за сутки на Ставрополье

Это очередной суточный рекорд по заболевшим в регионе
Алина МАКСИМОВА
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Вторую неделю ежесуточный прирост заболевших ежедневно обновляет рекорд на Ставрополье. Так, по данным главы региона Владимирова, за минувшие сутки заразились еще 315 человек, за все время пандемии заболели - 63657. Также за сутки умерли 8 пациентов, за время пандемии - 1862.

При этом количество выздоровевших увеличилось на 211 человек и составило за все время пандемии 56,4 тысячи.

Для выявления новых случаев заболевания ежедневно проводятся новые тесты, - сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Так, за весь период проведено более 2 млн 166 тыс. исследований.