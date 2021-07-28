Еще 315 человек заболели коронавирусом за сутки на Ставрополье

Вторую неделю ежесуточный прирост заболевших ежедневно обновляет рекорд на Ставрополье. Так, по данным главы региона Владимирова, за минувшие сутки заразились еще 315 человек, за все время пандемии заболели - 63657. Также за сутки умерли 8 пациентов, за время пандемии - 1862.

При этом количество выздоровевших увеличилось на 211 человек и составило за все время пандемии 56,4 тысячи.

Для выявления новых случаев заболевания ежедневно проводятся новые тесты, - сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Так, за весь период проведено более 2 млн 166 тыс. исследований.