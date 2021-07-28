Губернатор Ставрополья 28 июля проведет «Прямую линию»

Задать вопрос главе края можно по телефону: 8 (8652) 74-81-88 (телефон доверия губернатора); видеовопросы принимаются на номер: 8-928-350-80-70.

Сегодня, 28 июля, пройдет «Прямая линия» с губернаторомСтаврополья. Владимир Владимиров ответит на вопросы жителей края, которые поступили накануне и будут заданы в ходе телеэфира. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Трансляция организована на телеканалах «Свое-ТВ», «Кавказ 24», «ОТР».

Начало «Прямой линии» с губернатором Ставропольского края – в 18:00.

Задать вопрос главе края можно по телефону: 8 (8652) 74-81-88 (телефон доверия губернатора); видеовопросы принимаются на номер: 8-928-350-80-70.