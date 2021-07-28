В Ставрополе мужчина лишился автомобиля из-за долгов бывшей жены

Судебные приставы забрали у жителя Шпаковского района машину в счет долга его бывшей жены. Как оказалось автомобиль был оформлен на женщину еще в браке, а после развода мужчина не переделал документы на свое имя. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по СК.

Приставы изъяли машину и поместили ее на штрафстоянку. Через два часа должница приехала в Шпаковское районное отделение УФССП России по краю и погасила 90 тысяч рублей задолженности.

Получив автомобиль обратно, ставрополец сразу поехал регистрировать свое право собственности.

Чтобы не попасть в подобное затруднительное положение, жителям нашего региона рекомендуют вовремя проверять наличие задолженностей перед государством, банками и т. д.