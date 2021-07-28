В Ставрополе экс-налоговика осудили за незаконное возмещение НДФЛ на 2,3 млн

Силовики пресекли противоправная деятельность бывшего главного государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства МРИ ФНС России № 12 по краю Магомеда Алханова, причастного к мошенничеству.

Выяснилось, что Алханов, используя свое служебное положение, подготовил от имени чужих лиц налоговые декларации формы 3-НДФЛ и заявления, содержащие ложные сведения о возможности возмещения НДФЛ, которые потом предъявил в налоговый орган.

На основании подложных документов мужчина незаконно получил более 2,3 млн. рублей, выплаченными из бюджета РФ в качестве возмещения НДФЛ.

Также выяснилось, что Алхановым во время проведения камеральной налоговой проверки налоговой декларации по форме 3-НДФЛ незаконно подтвердил право на возмещение НДФЛ из бюджета РФ в отношении имущества, приобретенного за счет средств целевого назначения.

Против злоумышленника возбудили 19 уголовных дел по статье: «В ходе следствия в бюджет государства возмещено 1,1 млн рублей».

Ленинский районный суд Ставрополя признан Алханова виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорил к 4 годам лишения свободы условно.