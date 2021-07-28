Жителя Карачаево-Черкессии осудят за помощь террористам в боях в Сирии

По данным СУ СК России по КЧР, полиция задержала уроженца станицы Сторожевая за участие в вооруженном формировании, запрещенном в России. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании".

- По данным следствия, 5 июня 2014 года подозреваемый на авиатранспорте вылетел из Российской Федерации в Турецкую Республику, откуда при неустановленных обстоятельствах прибыл в Сирийскую Арабскую Республику, - сказано в сообщении ведомства.

В Сирии мужчина, разделяя религиозно-экстремистскую идеологию, взял автоматом «Калашникова» начал сражаться на стороне террористов.

Следователи собирают доказательства, чтобы передать дело в суд.