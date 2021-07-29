На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 313 человек. Число зараженных достигло 63970. За вчерашний день от коронавируса скончались 7 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Вчера еще 91 человек был выписан и снят с медицинского наблюдения.

Всего от инфекции за всю пандемию на Ставрополье излечились более 56,5 тысячи человек. Есть рост и в цифрах по исследованиям на коронавирус. На сегодня таких тестирований проведено свыше 2 миллионов 173 тысяч.

Врачи работают с теми, кому диагностирован COVID-19.

- Пандемия не закончилась, и защищать себя от угроз, которые она несет, по-прежнему важно. Уберечься от вируса поможет вакцинация и меры профилактики. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.