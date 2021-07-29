На Ставрополье прибыл куратор Северного Кавказа в правительстве РФ Александр Новак

На Ставрополье прибыл заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, ранее назначенный куратором СКФО. Вместе с вице-премьером на Ставрополье прибыли министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Вместе с Владимиром Владимировым представители Правительства РФ посетят ряд объектов в регионе Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщает пресс-служба главы Ставрополья.

Там же добавили, что пройдет ряд совещаний по вопросам социально-экономического развития СКФО с участием руководства регионов Северного Кавказа.