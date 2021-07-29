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Общество29 июля 2021 12:27

На Ставрополье прибыл куратор Северного Кавказа в правительстве РФ Александр Новак

Вместе с вице-премьером на Ставрополье прибыли министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр энергетики РФ Николай Шульгинов
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье прибыл заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, ранее назначенный куратором СКФО. Вместе с вице-премьером на Ставрополье прибыли министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Вместе с Владимиром Владимировым представители Правительства РФ посетят ряд объектов в регионе Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщает пресс-служба главы Ставрополья.

Там же добавили, что пройдет ряд совещаний по вопросам социально-экономического развития СКФО с участием руководства регионов Северного Кавказа.