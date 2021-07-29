14 жителей Георгиевского округа выплатят штрафы за мусор в неположенном месте

Второй месяц подряд в Георгиевском округе проводят рейды санитарной комиссии по выявлению нарушителей. Некоторых горожан привлекают к ответственности повторно.

Так, за июль 2021 года в округе рассмотрели 14 протоколов за складирование мусора на неотведенной для этих целей территории. По словам главы муниципалитета Андрея Зайцева, общая сумма наложенных штрафов составила 13 тысяч рублей.

Трое жителей Георгиевска, оставили отходы рядом с контейнерной площадкой. Им придется заплатить штраф в размере от 500 до 2000 рублей.

Еще двое жителей станицы Урухской и Александрийской за такие правонарушения выплатят по 500 рублей.

Попались и жители станиц Незлобной, Георгиевской и села Краснокумского. Им нужно будет заплатить по 1 тыс. рублей. Еще 1500 рублей придется отдать мужчине из села Новозаведенного.