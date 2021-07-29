В Дагестане группа финансистов украла 8 миллионов рублей кредитами

В СУ СК России по Дагестану сообщили, что следователи задержали подозреваемых по делу кражи 8 миллионов рублей через оформление ряда кредитов. В хищении участвовала группа заговорщиков.

По данным следствия, в 2019 году менеджер банка, два ИП и генеральный директор коммерческой организации сговорились и оформили множество кредитов на разные суммы. Они оформляли фиктивные договоры на индивидуальных предпринимателей по программе поддержки малого бизнеса.

- Полученные денежные средства в сумме более 8 300 000 рублей подозреваемыми были похищены, - сказано в сообщении ведомства.

На настоящий момент ведется следствие, позже дела передадут в суд.