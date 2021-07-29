В 2030 году объем ВРП Ставрополья достигнет 1,5 триллионов рублей

Пресс-службе губернатора Ставропольского края сообщила, что объем внутреннего регионального продукта составит полтора триллиона рублей уже через 9 лет. К такому выводу пришли участники совещания по социально-экономическому развитию СКФО.

- Уже сейчас в этих направлениях в различной стадии реализации - более десятка проектов общей стоимостью около 80 млрд рублей. Мы планируем, что, в целом, к 2030 году в экономике региона будет создано до 35 тыс. новых рабочих мест, а ВРП региона превысит 1,5 трлн рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Также в пресс-службе пояснили, что прийти к подобным выводам помог прогноз на основе существующей модели экономического развития края. Власти сделают главную ставку на реализацию крупных инвестпроектов в сфере аграрно-промышленного комплекса, промышленности, курортной отрасли и т.д.

Эксперты не раз отмечали большой потенциал Ставропольского края в этих сферах. По данным статистики на 2019 год, ВРП региона достиг 827 млрд рублей (рост на 2,5% к 2018 году).

А в соседней Чеченской Республике уверены, что около 122 млрд рублей составит объем инвестиций в регионе в 2030 году, что в сравнении 2020 годом больше на 60,4%.