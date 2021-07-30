Прививки против коронавируса на Ставрополье сделали 542 тыс. человек

Прививки против коронавируса в нашем крае сделали 542 тысячи человек. Напомним, что иммунизация бесплатна и доступна для всех. На сегодняшний день в нашем крае доступны уже четыре отечественные вакцины, и новые поставки впереди.

–Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился губернатор Ставрополья к землякам на своей странице в Инстаграм.

Остаток вакцины на 30 июля по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 89614 доз, а по второму 219343 доз.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 169844 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 899 человека.

Через интернет на вакцинацию записался 53826 жителей края, за последние 24 часа +209 человек.