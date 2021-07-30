Суд арестовал двух фигурантов дела о хищении 3,5 млн рублей из Сбербанка в Дагестане

В Дагестане арестованы два фигуранта уголовного дела о хищении денег из Сбербанка. Соответствующее решение принято Советским судом Махачкалы.

- Судья Советского районного суда Махачкалы отправил под арест на два месяца (до 27 сентября 2021 года) двух подозреваемых по делу о хищении денежных средств из Сбербанка, - сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, ущерб в 3,5 млн рублей нанесен банку в результате махинаций с кредитами для малого бизнеса.

Менеджер банка, глава ООО и девушка оформляли на двух предпринимателей в разное время кредиты на якобы поддержку бизнеса по программе «Доверие». В первые месяцы в счет погашения кредита вносились минимальные платежи, а потом ИП закрывалось. Полученные деньги члены группировки присваивали себе.

По данному факту было озбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере по предварительному сговору» в отношении менеджера банка, руководителя ООО и двух предпринимателей.