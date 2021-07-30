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Общество30 июля 2021 20:41

Житель Ставрополя сделал 11 тысяч снимков Сатурна из своего огорода

Из множества кадров ему удалось составить один, где четко видно планету
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Житель Ставрополя поделился фотографией Сатурна, которую он сделал прямо из своего сада. Он на постоянной основе занимается съемкой небесных тел, поэтому четко знает, как получить хороший кадр.

По словам мужчины, он сделал снимок из кадров видео. Сначала идет долгая съемка планеты, затем из тысяч кадров как мозаика собирается истинный вид небесного тела. Сатурн состоит из 3,5 тысяч кадров, а всего их было 11 тысяч.

Автор снимка сравнил подобную работу с рыбалкой - долгая, рутинная деятельность, которая дает свои плоды.