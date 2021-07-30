Житель Ставрополя сделал 11 тысяч снимков Сатурна из своего огорода

Житель Ставрополя поделился фотографией Сатурна, которую он сделал прямо из своего сада. Он на постоянной основе занимается съемкой небесных тел, поэтому четко знает, как получить хороший кадр.

По словам мужчины, он сделал снимок из кадров видео. Сначала идет долгая съемка планеты, затем из тысяч кадров как мозаика собирается истинный вид небесного тела. Сатурн состоит из 3,5 тысяч кадров, а всего их было 11 тысяч.

Автор снимка сравнил подобную работу с рыбалкой - долгая, рутинная деятельность, которая дает свои плоды.