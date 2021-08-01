Туристы вновь осквернили Даргавский некрополь

Фото: стоп-кадр видео из сети

В МВД по Северной Осетии проводится проверка против молодой туристки, в действиях которой усматриваются признаки надругательства над телами умерших. Сейчас правоохранители устанавливают личность девушки.

В сети появилось видео. На кадрах - туристка, проникнув внутрь склепа в архитектурно-этнографическом комплексе «Город мертвых» у селения Даргавс в Пригородном районе республики, держит в руках останки усопшего и ведет себя неподобающе.

Напомним, что это не первый случай вандализма в Даргавсе. В начале июля злоумышленница, которая тоже была туристкой, вынула череп из склепа для фотографии в Instagram.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что «Город мертвых» в Северной Осетии не закроют для посещения. В комитете по туризму врио председателя Заурбек Кодзаев объяснил, что надо учить гостей правилам без запрета на знакомство с одной из главных достопримечательностей республики. Такой регламент сейчас разрабатывается республиканским минкультом. А пока за туристами следят гиды.