Суд ужесточил наказание убийце из Ессентуков

Ставропольцу, признанному виновным в убийстве собутыльника, ужесточили срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В октябре 2019 года в Ессентуках мужчины, выпивая спиртное, поссорились. Осужденный достал из сейфа в кладовой карабин и расстрелял своего обидчика. В общей сложности было произведено не менее семи выстрелов. Против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Суд первой инстанции, беря во внимание обвинительный вердикт присяжных, дал подсудимому 6,5 лет строгого режима. Но прокурор обжаловал приговор.

- Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами апелляционного представления, приговор суда первой инстанции изменил, усилив назначенное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Приговор вступил в законную силу, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.