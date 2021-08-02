Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 августа 2021 11:39

Суд ужесточил наказание убийце из Ессентуков

Новый приговор вступил в силу
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Ставропольцу, признанному виновным в убийстве собутыльника, ужесточили срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В октябре 2019 года в Ессентуках мужчины, выпивая спиртное, поссорились. Осужденный достал из сейфа в кладовой карабин и расстрелял своего обидчика. В общей сложности было произведено не менее семи выстрелов. Против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Суд первой инстанции, беря во внимание обвинительный вердикт присяжных, дал подсудимому 6,5 лет строгого режима. Но прокурор обжаловал приговор.

- Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами апелляционного представления, приговор суда первой инстанции изменил, усилив назначенное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Приговор вступил в законную силу, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.