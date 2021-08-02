После жары в Ставропольском крае польет дождь

Синоптики Ставрополья прогнозируют во второй половине 2 августа кратковременные дожди с грозой. Осадки будут идти даже ночью, но на утро все прекратится, сообщает краевой Гидрометцентр.

Прогноз погоды в Ставропольском крае на 2-4 августа

3 августа жара возобновится. Температура в разных районах Ставрополья будет колебаться от 33 до 40 градусов. Такая же погода ожидается и 4 августа.

ГУ МЧС по Ставропольскому краю предупредил местных жителей об опасности возникновений локальных ЧП. В ведомстве рекомендуют людям с тяжелыми заболеваниями не выходить на улицу после полудня.